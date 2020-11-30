Чандхок рассказал, как Грожану повезло с внедрением новых комбинезонов

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок сообщил, что в Формуле-1 с нынешнего сезона были использованы новые гоночные комбинезоны, которые защищают пилотов от огня на 10 секунд дольше, что спасло Ромена Грожана от серьёзных ожогов после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна.



«Интересный факт, который мне сообщил кто-то из ФИА вчера вечером, — в этом году был представлен новый гоночный комбинезон, который тяжелее, но защищает пилота от огня на 20 секунд, в то время как перчатки по-прежнему защищают от огня 10 секунд, как и предыдущие версии комбинезонов. Ещё один счастливый случай для Ромена Грожана», — написал Карун Чандхок в своём «твиттере».



Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.