Феттель назвал Леклера «безжалостным»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, назвав маневр Шарля Леклера на старте гонки «безжалостным».



«Я больше всего беспокоился о Шарле, который был безжалостным на первом круге, после чего бой был проигран. Не знаю, первый отрезок был очень плохим. На старте я сильно потерял позиции из-за того, что меня выдавил Леклер. Я был внимателен к другим машинами, после чего меня вынудили потерять позиции.



»Хард" в итоге заработал, так что да, после этого всё было не так плохо, но мы были просто нигде, так что нам нечего было отыгрывать.



Думаю, что на свободном пространстве всё было не так плохо. После первого пит-стопа всё было в порядке. Но первый комплект так и не заработал, из-за чего было сложно. Мы потеряли много позиций на старте", — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.