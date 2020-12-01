Хэмилтон: не собираюсь уходить из гонок из-за аварии Грожана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ужасная авария Ромена Грожана не заставила его задуматься об уходе из гонок.
«Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу участвовать в Формуле-1 после аварии Грожана. Конечно, нужно уважать те опасности, что существуют в нашем виде спорта. Я участвовал в гонках уже 27 лет и видел весь опыт, начиная от маленького ребёнка и заканчивая Жюлем Бьянки.
Когда мне было девять, я увидел, как мальчик умер в тот же день, в который я выиграл гонку. Я всегда знал об опасностях и риске, на который я иду. Конечно, когда вы становитесь старше, появляется больше сомнений, чем когда вам 20 лет.
Что касается Ромена, то первое, что я подумал: „Боже, у него же жена и дети!“ Это то, над чем ему самому стоит задуматься. Иметь возможность делать то, чем мы занимаемся, это привилегия, но нужно помнить и о жизни вне этого. Это была серьёзная авария и это напоминает нам об огромной работе над безопасностью, но нужно ещё многое сделать и мы продолжим работать над этим.
У меня нет никаких опасений за свою жизнь. Я уверен, что мы все просто вернёмся на трассу и продолжим делать то, что делаем. Я не думаю уходить из гонок из-за аварии Грожана», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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