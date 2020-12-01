Ветров — о штрафе Квята в Бахрейне: решение очень спорное. Это что, женский спорт?

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал аварию с участием пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом на Гран-при Бахрейна, за которую россиянин получил 10-секундный штраф.



«Считаю, что это решение очень спорное. Это что, женский спорт? Нет, это Формула-1. Что мог сделать Квят в этой ситуации? Оттормозиться? Тогда можно было сделать ещё хуже. Стролл, конечно же, видел Квята. Он что, надеялся, что гонщик «Альфа Таури» сам улетит куда-то? Да, понятно, это твоя траектория, но если ты едешь один. Когда Стролл поравнялся с Квятом, было понятно, что он хочет обгонять, но уходил бы левее! Не могу согласиться с решением судей. Если бы не этот штраф, Даня вполне мог быть в десятке», — приводит слова Ветрова Sportbox.