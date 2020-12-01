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Источник: «Хаас» сегодня объявит имя одного из пилотов на сезон-2021

Источник: «Хаас» сегодня объявит имя одного из пилотов на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Как сообщает журналист Альберт Фабрега на своей странице в «Твиттере», команда «Хаас» сегодня, 1 декабря, объявит имя одного из пилотов на следующий сезон.

Напомним, ранее американский коллектив принял решение полностью обновить состав гонщиков, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.

Основными кандидатами на место в «Хааса» являются пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер и российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин.

За две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.

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