В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона, у которого выявлен коронавирус

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала заявление по поводу положительного теста на коронавирус у британского пилота команды Льюиса Хэмилтона.
«Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами COVID-19. Помимо лёгких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы объявим о планах по замене на выходные в должное время», — приводит выдержку из заявления «Мерседеса» пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере».
Хэмилтон из-за выявленного коронавируса пропустит предстоящий Гран-при Сахира.
Напомним, в этом сезоне британец одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.
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