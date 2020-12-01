В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона, у которого выявлен коронавирус

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала заявление по поводу положительного теста на коронавирус у британского пилота команды Льюиса Хэмилтона.



«Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами COVID-19. Помимо лёгких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы объявим о планах по замене на выходные в должное время», — приводит выдержку из заявления «Мерседеса» пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере».



Хэмилтон из-за выявленного коронавируса пропустит предстоящий Гран-при Сахира.



Напомним, в этом сезоне британец одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за положительного теста на COVID-19