Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона, у которого выявлен коронавирус

В «Мерседесе» рассказали о состоянии Хэмилтона, у которого выявлен коронавирус
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала заявление по поводу положительного теста на коронавирус у британского пилота команды Льюиса Хэмилтона.

«Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами COVID-19. Помимо лёгких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы объявим о планах по замене на выходные в должное время», — приводит выдержку из заявления «Мерседеса» пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере».

Хэмилтон из-за выявленного коронавируса пропустит предстоящий Гран-при Сахира.

Напомним, в этом сезоне британец одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за положительного теста на COVID-19
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020