Штайнер – о показах аварии Грожана: меня такой подход устраивает

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласился с людьми из паддока, которые выразили недовольство в с взязи с частыми и подробными показами повторов аварии Ромена Грожана, в которую тот попал на Гран-при Бахрейна, в официальной трансляции.



«Существует два мнения. На мой взгляд, если всё закончилось удачно и ничего плохо в итоге не случилось, то почему бы не показать это в эфире, чтобы люди могли увидеть и понять ситуацию?

Да, всё выглядело плохо, но в итоге никто серьёзно не пострадал. Мы и сами хотели как можно быстрее сообщить всем о том, что с Роменом всё в порядке. Нам нужно было сообщить его семье, друзьям, знакомым, ребятам в команде в конце концов. И гораздо проще это сделать, просто сделав заявление в эфире.

Кадры с Роменом, выпрыгивающим тз пламени смотрелись драматично, но ведь в итоге всё закончилось хорошо. А если все кончилось хорошо, меня такой подход устраивает.

Разумеется, если происходит что-то действительно плохое, этого показывать не нужно. Я не эксперт в этических вопросах того, что нужно показывать по ТВ, но на мой взгляд хорошо, что телевизионщики повели себя так в этой ситуации», – приводит слова Штайнера Motorsport.