Команда Ф-1 «Хаас» объявила о контракте с российским пилотом Никитой Мазепиным

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила о подписание контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Сроки соглашения не называются. Однако пресс-служба гоночного коллектива отметила, что речь идёт о многолетнем контракте.
Основным кандидатам на второе место в «Хаасе» на сезон-2021 является пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер.
За две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.
Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.
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