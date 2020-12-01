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Команда Ф-1 «Хаас» объявила о контракте с российским пилотом Никитой Мазепиным

Команда Ф-1 «Хаас» объявила о контракте с российским пилотом Никитой Мазепиным
Авто / Формула-1 0

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила о подписание контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Сроки соглашения не называются. Однако пресс-служба гоночного коллектива отметила, что речь идёт о многолетнем контракте.

Основным кандидатам на второе место в «Хаасе» на сезон-2021 является пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер.

За две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.

Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.

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