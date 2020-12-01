Глава «Хааса» Штайнер прокомментировал подписание контракта с Мазепиным

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение подписать контракт с российским гонщиком Формулы-2 Никитой Мазепиным.



«Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за „Хаас“ в следующем сезоне. Никита подчеркнул свои способности в нынешнем сезоне Формулы-2 рядом побед и подиумов. Он развился в зрелого гонщика, проходя по разным молодёжным категориям. Особенно заметными стали его выступления в GP3, где он стал вице-чемпионом в 2018 году, и в Формуле-2 последние два сезона.



Я в предвкушении от возможности увидеть, чего Никита сможет добиться в Формуле-1, мы с нетерпением ждём момента, когда дадим ему возможность выступать на высочайшем уровне мирового автоспорта. При рекордном расписании Формулы-1 с 23 этапами в 2021 году он сможет основательно поработать на трассе и изучить все нюансы гонок Гран-при», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».