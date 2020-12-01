Шульмейстер: Мазепин накопит важный опыт и будет готов к переходу в топ-команду

Российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал известие, что пилот Формулы-2 Никита Мазепин будет выступать за «Хаас» в сезоне-2021.



«Огненный огонь! Просто отвал башки, очень круто! Думал, что первым пилотом из новой волны будет Шварцман. Безумно рад за Мазепина. Очевидно, что Квят продолжать не будет, а нам хотелось бы иметь россиянина в Формуле-1. Никита — не самый худший вариант, будет круто!



Мне не совсем понятен потенциал команды. Ясно, что команда не способна бороться за первую тройку. Жалко, что мы ходим по таким коллективам, которые не дают нашим пилотам шанса бороться за чемпионство. Тем не менее это точно лучше, чем ничего. Если Мазепин сможет продержаться в Формуле-1 больше одного сезона, он однозначно накопит важный опыт и будет готов к переходу в топ-команду. А там как бог решит, если повернётся удача, значит, получит шанс на выигрыш чемпионата. Если нет, то проведёт несколько ярких лет в Формуле-1.



С одной стороны, хорошо, если он приходит вместе с Миком Шумахером. Все будут за ними следить, так как это два новичка с одинаковым опытом выступлений. Будет понятно, кто талантливее из двух пилотов. Но для развития Мазепина как пилота это будет хуже, чем если бы он пришёл в команду к более опытному пилоту. Здорово, когда в команде есть опытный пилот, помогающий новичку», — заявил Шульмейстер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.