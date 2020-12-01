Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между американской командой Формулы-1 «Хаас» и молодым российским гонщиком Никитой Мазепиным, завершающим сезон в Формуле-2. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Мазепин уже с контрактом! Кто займёт оставшиеся четыре места в Формуле-1?
Интригу сохраняют топы — «Мерседес» и «Ред Булл».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Мазепин уже с контрактом! Кто займёт оставшиеся четыре места в Формуле-1?

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020