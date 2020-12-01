В Ф-2 вспомнили лучшие выступления Мазепина в сезоне после новости о контракте с «Хаасом»

Пресс-служба Формулы-2 после известия о том, что Никита Мазепин подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас», решила опубликовать видеонарезку лучшим моментом с участие россиянина в этом сезоне.



Напомним, за две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.

Видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа. Ожидается, что его напарником в американской команде станет Мик Шумахер.