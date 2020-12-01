В Ф-2 вспомнили лучшие выступления Мазепина в сезоне после новости о контракте с «Хаасом»

Пресс-служба Формулы-2 после известия о том, что Никита Мазепин подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас», решила опубликовать видеонарезку лучшим моментом с участие россиянина в этом сезоне.
Напомним, за две гонки до конца сезона в Формуле-2 общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) – третий. Ещё один россиянин Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку. Юки Цунода (157) – пятый.
Видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере».
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
Мазепин подписал с «Хаасом» многолетний контракт, но его точная продолжительность не названа. Ожидается, что его напарником в американской команде станет Мик Шумахер.
- 1 декабря 2020
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
12:58
-
12:43
-
11:55
-
11:20
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
10:38
-
10:26
-
09:34
-
09:22
-
09:04
-
08:51
-
00:45
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
22:46
-
21:31
-
21:02
-
19:51
-
18:45
-
17:27
-
16:30
-
16:26
-
16:14
-
15:30
-
14:40
-
14:35
-
13:56
-
13:47
-
13:42