Грожан: пытался выбраться три раза. Я видел, что смерть близко

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан впервые рассказал, что он чувствовал, когда выбирался из горящего автомобиля после жёсткой аварии на Гран-при Бахрейна Формулы-1.
«Я не терял сознания. Видел, что мой визор полностью оранжевый, что вокруг меня пламя. Мне на ум пришёл инцидент с Ники Лаудой. Я не хотел закончить так же. Я должен был выбраться ради моих детей. Никогда не видел такой аварии в своей жизни — даже в Голливуде, такого не существует.
Я оставался в огне 28 секунд, но казалось, что намного дольше, ведь я три раза пытался выбраться из монокока. Я смог освободиться от ремней безопасности, а рулевого колеса не было — вероятно, оно отлетело при ударе. В итоге мои руки были обожжены и я сильно растянул ногу — думал, что сломал её. После такого инцидента я счастлив, что жив.
Я больше боялся за своих близких, в первую очередь за моих детей, но также за своих папу и маму. Я особо не переживал за себя. Я видел, что смерть близко, и у меня не было другого варианта, кроме как выбраться оттуда.
Я хочу выступить в Абу-Даби и закончить свою историю в Ф-1 по-другому. Прежний Ромен Грожан никогда бы так не сказал, но если я выступлю в Абу-Даби, то буду рад, даже если финиширую 20-м!» — приводит слова Грожана LCI.
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