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Заразившийся коронавирусом Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам

Заразившийся коронавирусом Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат, опубликовал сообщение для болельщиков.

«Я опустошён из-за того, что не смогу гоняться в этот уик-энд. С тех пор как в июне начался сезон, мы вместе с командой предпринимали все меры предосторожности, какие только могли, и повсеместно соблюдали протоколы безопасности. К сожалению, после трёх отрицательных тестов на прошлой неделе вчера я почувствовал лёгкие симптомы болезни и запросил ещё один анализ. Результат оказался положительным. Поэтому я немедленно ушёл на самоизоляцию на 10 дней.

Меня огорчает тот факт, что я не смогу принять участие в гонке в этот уик-энд, но мой приоритет — следовать протоколам безопасности и быть примером по защите окружающих. Мне очень повезло, что я чувствую себя нормально при мягких симптомах болезни. Буду стараться поддерживать себя здоровым и сохранять форму. Пожалуйста, следите за собой, никогда нельзя быть чересчур осторожным. Это очень тревожные времена для всех. Нужно следить за собой и окружающими. Сохраняйте позитив», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».

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