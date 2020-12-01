Мазепин поставил перед собой задачу опередить напарника по «Хаасу»

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, какие цели ставит перед собой в дебютный сезон Формулы-1. При этом руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что сезон-2021 для команды скорее проходной перед изменением регламента Ф-1 на 2022 год.
«Когда ты приходишь в Ф-1, то, как я считаю, почти всегда есть только один шанс проявить себя. У меня была эта возможность, мы решили ею воспользоваться. Что бы ни сказал мистер Гюнтер, я скажу, что моя работа — опередить напарника, как и всегда, и сделать максимум возможного. Так что давление останется на моих плечах.
Я чувствую себя готовым к Формуле-1 и хочу показать это команде. У меня было несколько сезонов в молодёжных „формулах“, и я верю, что более быстрые машины подходят моему стилю пилотирования. Конечно, я в курсе, что у команды сложный год. Однако я концентрируюсь на том, чтобы быть готовым к Формуле-1. Машина сильно отличается от той, к которой я привык, а календарь должен оказаться в два раза больше, чем я привык. Передо мной стоят эти вызовы, и я на них концентрируюсь», — приводит слова Мазепина RaceFans.
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