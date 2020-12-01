Штайнер ответил на обвинения, что Мазепин — рента-драйвер

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал тот факт, что при выборе гонщиков на сезон-2021 Формулы-1 его команда в том числе учитывала финансирование, которое могут принести с собой кандидаты. Не секрет, что россиянин Никита Мазепин, подписавший контракт с «Хаасом», обладает спонсорской поддержкой.



«Всегда начинаются эти разговоры про рента-драйверов. Но многие гонщики пришли в Ф-1 благодаря финансовой поддержке. Есть очень хорошие пилоты, которые вначале приводили с собой спонсора. Первым на ум приходит Чеко. Когда он пришёл, все сказали: „Ох, он рента-драйвер“. Посмотрите на Чеко сейчас — он финиширует на подиуме, хорошо выполняет свою работу.



Джордж Расселл для меня — один из лучших. Но без помощи „Мерседеса“ его бы здесь не было. Лэнс Стролл — он был на подиуме. Если они хороши в Ф-2 и у них есть спонсоры, это идеальное решение. Если кто-то хорош и у него есть финансовая поддержка, то его шанс выше, чем у того, кто так же хорош, но не имеет поддержки. Почему вы должны выбрать того, у кого нет поддержки? Если пилоты хороши в Ф-2, а Никита сейчас занимает третье место и я не могу в нём сомневаться, то что ещё вам нужно?» — приводит слова Штайнера RaceFans.