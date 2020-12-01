Фото: механики «Хааса» изучают в боксах то, что осталось от машины Грожана
В Сети появилось фото, как механики команды Формулы-1 «Хаас» изучают остатки болида французского пилота Ромена Грожана. Соответствующее фото доступно на странице Жоао Карлоса Косты.
На снимке видна часть обугленной и почти полностью уничтоженной машины, при этом система защиты «гало», которая фактически и спасла жизнь Грожану, сохранила целостный вид.
Напомним, Грожан уже на первом круге Гран-при Бахрейна допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина, по сути, взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.
На Гран-при Сахира Ромена заменит Пьетро Фиттипальди.
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