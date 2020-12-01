Мазепин рассказал о трудности выбора номера
Пилот Формулы-2 Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать в составе «Хааса» в Формуле-1, рассказал, что столкнулся с проблемами при выборе номера на следующий год.
«Я родился в 1999 году и старался использовать номер 99 на всех этапах карьеры, когда это было возможно. Я хотел бы получить этот номер, но понимаю, что это невозможно, поскольку под ним выступает Антонио Джовинацци. Поэтому в ближайшее время подумаю над возможными вариантами», — приводит слова спортсмена F1News.
Напомним, сегодня, 1 декабря, стало известно, что «Хаас» подписал с Никитой Мазепиным многолетний контракт. Вероятнее всего, в следующем сезоне напарником россиянина станет другой пилот Формулы-2 Мик Шумахер.
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