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Отец Мазепина: горжусь Никитой, Формула-1 — логичное завершение

Отец Мазепина: горжусь Никитой, Формула-1 — логичное завершение
Авто / Формула-1 0

Российский бизнесмен, глава предприятия «Уралкалий» Дмитрий Мазепин прокомментировал новость о переходе сына в Формулу-1. Напомним, с 2021 года Никита Мазепин станет боевым пилотом «Хааса».

«Я, конечно, очень рад за сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты. Он начал, когда ему было шесть лет. Сейчас ему — 21 год. Это были 15 трудных лет. Рад за него, он молодец, очень им горжусь. Думаю, он прошел все категории: картинг, Формулу-3, Формулу-2 и вот теперь — Формула-1. Логичное завершение», — приводит слова Мазепина-старшего ТАСС.

Никита Мазепин подписал с американской командой многолетний контракт. Вероятнее всего, его напарником станет ещё один нынешний пилот Формулы-2, Мик Шумахер.

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