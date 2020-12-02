Хюлькенберг намекнул, что не заменит Хэмилтона на Гран-при Сахира

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг намекнул, что не станет заменой Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира. Нико дал это понять, выложив сообщение в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«К слову, я не в самолёте», — написал немец.
Напомним, 30 ноября стало известно, что семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Как следствие, Льюис пропустит ближайший этап чемпионата мира, а его команде необходим искать замену своему лидеру. Среди потенциальных кандидатов называли и Нико Хюлькенберга, но, судя по всему, он свой шанс не получит. Фаворитом на место называют боевого пилота «Уильямса» и пилота молодёжной программы «Мерседеса» Джорджа Расселла. Не исключён также вариант, что в состав привлекут Стоффеля Вандорна или Эстебана Гутьерреса.
- 2 декабря 2020
-
00:43
-
00:25
- 1 декабря 2020
-
23:28
-
22:51
-
21:37
-
20:36
-
19:43
-
19:37
-
18:53
-
17:35
-
16:58
-
16:50
-
16:31
-
16:17
-
16:15
-
15:12
-
14:48
-
14:41
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
12:58
-
12:43
-
11:55
-
11:20
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
10:38
-
10:26
-
09:34
-
09:22
-
09:04