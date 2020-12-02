Хюлькенберг намекнул, что не заменит Хэмилтона на Гран-при Сахира

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг намекнул, что не станет заменой Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира. Нико дал это понять, выложив сообщение в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

«К слову, я не в самолёте», — написал немец.

Напомним, 30 ноября стало известно, что семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Как следствие, Льюис пропустит ближайший этап чемпионата мира, а его команде необходим искать замену своему лидеру. Среди потенциальных кандидатов называли и Нико Хюлькенберга, но, судя по всему, он свой шанс не получит. Фаворитом на место называют боевого пилота «Уильямса» и пилота молодёжной программы «Мерседеса» Джорджа Расселла. Не исключён также вариант, что в состав привлекут Стоффеля Вандорна или Эстебана Гутьерреса.