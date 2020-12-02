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Официально: Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе», за «Уильямс» выступит Эйткен

Официально: Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе», за «Уильямс» выступит Эйткен
Авто / Формула-1 0

Официальный сайт Формулы-1 сообщил, что в команде «Мерседес» на предстоящем Гран-при Сахира вместо заболевшего Льюиса Хэмилтона будет выступать пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

Самого Джорджа в команде из Гроува будет подменять резервист «Уильямса» Джек Эйткен.

Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.

Напомним, в этом сезоне Льюис уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения британца предложили наградить рыцарским званием.

Р. Шумахер: надеюсь, на Гран-при Сахира мы увидим, что Хэмилтон стоит каждого пенни
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