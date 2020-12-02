Официально: Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе», за «Уильямс» выступит Эйткен
Официальный сайт Формулы-1 сообщил, что в команде «Мерседес» на предстоящем Гран-при Сахира вместо заболевшего Льюиса Хэмилтона будет выступать пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
Самого Джорджа в команде из Гроува будет подменять резервист «Уильямса» Джек Эйткен.
Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.
Напомним, в этом сезоне Льюис уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения британца предложили наградить рыцарским званием.
Р. Шумахер: надеюсь, на Гран-при Сахира мы увидим, что Хэмилтон стоит каждого пенни
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