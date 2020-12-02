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Расселл: никто не сможет заменить Хэмилтона, но я сделаю всё для команды «Мерседес»

Расселл: никто не сможет заменить Хэмилтона, но я сделаю всё для команды «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Британский пилот Джордж Расселл прокомментировал информацию о том, что на Гран-при Сахира он будет заменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем в «Уильямсе» за предоставленный шанс. Возможно, в эти выходные на мне будет другой гоночный комбинезон, но я пилот «Уильямса» и буду поддерживать свою команду на каждом этапе пути.

Считаю это отличным шансом поучиться у лучшей команды на стартовой решётке и вернуться усовершенствованным пилотом, с ещё большей энергией и опытом, чтобы помочь «Уильямсу» продвинуться дальше.

Также большое спасибо «Мерседесу» за то, что поверили в меня. Очевидно, никто не сможет заменить Льюиса, но я сделаю всё для команды в его отсутствие. Самое главное, я желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

Официально: Расселл заменит Хэмилтона в «Мерседесе», за «Уильямс» выступит Эйткен
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