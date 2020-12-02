Штайнер верит, что Шумахер заработал контракт в Ф-1 благодаря своим выступлениям

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал подписание многолетнего контракта с Миком Шумахером — сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
«Я очень рад, что мы можем подтвердить Мика Шумахера в нашем составе на следующий сезон, и с нетерпением жду возможности приветствовать его в команде. Формула-2 уже давно служит для талантов возможностью показать свои способности, а в этом году пелотон, без сомнений, был одним из наиболее сильных за последние сезоны. Мик выигрывал гонки, поднимался на подиумы и опережал ряд выдающихся талантов.
Я твёрдо верю, что он заработал возможность перехода в Формулу-1, основываясь на своих выступлениях. У нас как команды впереди есть возможность оценить и воспитать нового пилота, учитывая, что нам хорошо знакома техника, которую мы будем использовать в 2021-м. Мы работаем над долгосрочным ростом команды, и я с нетерпением жду вклада Мика в этот процесс на трассе и за её пределами», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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