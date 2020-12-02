Грожан – Мику Шумахеру: добро пожаловать в Ф-1, присмотри за «Хаасом»
Действующий пилот «Хааса» Ромен Грожан отреагировал на решение американской команды подписать многолетний контракт с гонщиком Академии «Феррари» Миком Шумахером и дал совет сыну семикратного чемпиона Ф-1.
«Добро пожаловать в Формулу-1, Мик. Ты будешь участвовать в гонках с невероятными людьми в команде. Присмотри за ними, и они вернут тебе это в 1000-кратном размере», — написал Грожан на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, а Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.
В следующем сезоне Мик Шумахер в «Хаасе» станет напарником российского гонщика Никиты Мазепина. С обоими пилотами американский коллектив заключил многолетние контракты.
Мик Шумахер – о контракте с «Хаасом»: я просто потерял дар речи после подтверждения
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