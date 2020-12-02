Норрис и Сайнс обсудили в «Твиттере» повышение Расселла и готовятся пропускать его на круг

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс-младший устроили забавную переписку в «Твиттере» после известий о том, что британец Джордж Расселл будет заменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира.



Норрис: Рад за тебя, Джордж! Идеальный человек для этой работы… Теперь мне придётся защищаться от тебя, ха-ха!

Сайнс: Не думаю, что разрешено защищаться, когда перед нами машут синими флагами.

Норрис: Ах, правда. Честная оценка. Мне придётся подумать об этом…

Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.



Напомним, самого Расселла в «Уильямсе» будет подменять резервист команды из Гроува Джек Эйткен.