Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис и Сайнс обсудили в «Твиттере» повышение Расселла и готовятся пропускать его на круг

Норрис и Сайнс обсудили в «Твиттере» повышение Расселла и готовятся пропускать его на круг
Авто / Формула-1 0

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс-младший устроили забавную переписку в «Твиттере» после известий о том, что британец Джордж Расселл будет заменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира.

Норрис: Рад за тебя, Джордж! Идеальный человек для этой работы… Теперь мне придётся защищаться от тебя, ха-ха!
Сайнс: Не думаю, что разрешено защищаться, когда перед нами машут синими флагами.
Норрис: Ах, правда. Честная оценка. Мне придётся подумать об этом…

Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.

Напомним, самого Расселла в «Уильямсе» будет подменять резервист команды из Гроува Джек Эйткен.

В «Мерседесе» прокомментировали решение о замене Хэмилтона на Расселла
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020