Норрис и Сайнс обсудили в «Твиттере» повышение Расселла и готовятся пропускать его на круг
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс-младший устроили забавную переписку в «Твиттере» после известий о том, что британец Джордж Расселл будет заменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира.
Норрис: Рад за тебя, Джордж! Идеальный человек для этой работы… Теперь мне придётся защищаться от тебя, ха-ха!
Сайнс: Не думаю, что разрешено защищаться, когда перед нами машут синими флагами.
Норрис: Ах, правда. Честная оценка. Мне придётся подумать об этом…
Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.
Напомним, самого Расселла в «Уильямсе» будет подменять резервист команды из Гроува Джек Эйткен.
В «Мерседесе» прокомментировали решение о замене Хэмилтона на Расселла
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