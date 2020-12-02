Мик Шумахер выбрал номер для выступлений в Формуле-1

Подписавший контракт с «Хаасом» пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер рассказал, что переговоры о его переходе в Формулу-1 начались после этапа в Сочи, а также сообщил, под каким номером планирует выступать в «Королевских гонках».
«Я узнал о возможном переходе после этапа в Сочи, в тот момент ситуация выглядела неплохо. Но ничего не было ясно. Так что я бы не сказал, что узнал обо всём намного раньше вас. Это нечто потрясающее, моя мечта осуществится. Первым делом я позвонил семье. Родные очень за меня счастливы. Мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон.
Для Формулы-1 я хочу выбрать номер 47. Почему? 4 и 7 – это мои любимые цифры. Но так как в Ф-1 эти номера заняты, я решил взять 47. Забавно, если сложить все дни рождения в моей семье, получится число 47», — цитирует Мика Formel1.de.
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