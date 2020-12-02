Грожан показал обожжённую руку, с которой сняли часть бинтов

Пилот «Хааса» Ромен Грожан сегодня, 2 декабря, был выписан из больницы после жуткой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна. Француз на своей странице в социальной сети опубликовал фото пострадавшей от ожогов руки, с неё уже сняли часть бинтов.
«Моя правая рука сегодня утром. Счастье, которое я испытал, когда врачи сказали, что мне больше не нужна полная повязка и я могу использовать свой палец, было огромным. Чуть не заплакал. Это победа на моём пути к выздоровлению», — написал Грожан под снимком.
Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Твиттере».
В гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.
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