Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан показал обожжённую руку, с которой сняли часть бинтов

Грожан показал обожжённую руку, с которой сняли часть бинтов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан сегодня, 2 декабря, был выписан из больницы после жуткой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна. Француз на своей странице в социальной сети опубликовал фото пострадавшей от ожогов руки, с неё уже сняли часть бинтов.

«Моя правая рука сегодня утром. Счастье, которое я испытал, когда врачи сказали, что мне больше не нужна полная повязка и я могу использовать свой палец, было огромным. Чуть не заплакал. Это победа на моём пути к выздоровлению», — написал Грожан под снимком.

Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Твиттере».

В гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020