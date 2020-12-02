Формула-1 обнародовала видео с Михаэлем Шумахером, сажающим маленького Мика за руль

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью от 2000 года с участием Михаэля Шумахера и его тогда ещё однолетнего сына Мика. Съёмка проходила перед Гран-при Европы Формулы-1 на автодроме «Нюрбургринг». Михаэль с сыном приехал на картодром (вероятно, речь идёт о картодроме в Керпене, который принадлежал семье Шумахеров), и тогдашний гонщик «Феррари» посадил однолетнего Мика за руль карта.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Сегодня было объявлено, что Мик Шумахер в 2021 году станет боевым гонщиком Формулы-1. Немец, входящий в Академию «Феррари», подписал многолетний контракт с американской командой «Хаас».