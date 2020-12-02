Эйткен назвал номер, под которым выступит на Гран-при Сахира Формулы-1

Резервный гонщик «Уильямса» Джек Эйткен, которому предстоит на Гран-при Сахира заменять основного пилота команды Джорджа Расселла, сообщил, что будет выступать на болиде под номером 89, который использовал ещё в картинге. Соответствующий снимок он опубликовал в социальной сети.
«Надо держаться своих корней. В этот уик-энд буду участвовать в гонках под 89-м номером, с которого начинал ещё тогда, когда был ребёнком», — написал Эйткен.
Фото доступно на странице Джека Эйткена в «Твиттере».
Напомним, Расселл, чьё место займёт Эйткен, будет подменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе». Семикратный чемпион Формулы-1 не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.
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