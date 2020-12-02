Ферстаппен разъяснил слова про увольнение гонщиков, которые хотят сняться с гонки

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен уточнил собственное заявление, сделанное на пресс-конференции после финиша Гран-при Бахрейна. Тогда голландец сказал, что на месте руководителей команд увольнял бы пилотов, если бы те не захотели выходить на рестарт гонок после серьёзных аварий.



«Думаю, люди неверно поняли, что я имел в виду. Я пытался сказать, что мы, как пилоты, осознаём риски, когда садимся в машину, а если у кого-то есть сомнения, то ему нужно рассмотреть вариант с уходом из гонок.



В этом нет ничего неправильного, если ты чувствуешь себя некомфортно, гоняясь. Но мы — часть команды, они полагаются на то, что мы выполним свою работу по управлению болидом. Если бы Ромен не избежал травм, очевидно, всё в воскресенье было бы совсем по-другому.



Думаю, в 60-х и 70-х всё было намного более опасным, но пилоты той эры всё равно продолжали выезжать на трассу, потому что знали, что это их работа, которую они любят. Пусть даже они знали, что есть очень высокий риск потерять друзей. Сейчас уровень безопасности невероятный. Я уважаю решения каждого, но думаю вот так. Никто не хочет видеть подобных инцидентов, но самое главное, что Ромен в порядке», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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