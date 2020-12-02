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Шумахер считает, что готов заменить Грожана на Гран-при Абу-Даби

Шумахер считает, что готов заменить Грожана на Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Немецкий новичок «Хааса» Мик Шумахер заявил, что в случае необходимости готов заменить французского пилота Ромена Грожана на заключительном этапе сезона-2020 Формулы-1 в Абу-Даби. В настоящий момент Грожан восстанавливается от мелких травм и ожогов, полученных им в серьёзной аварии и пожаре на Гран-при Бахрейна в прошлые выходные. На Гран-при Сахира Ромена заменит резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди.

«Здорово, если вас считают готовым сделать это. Я считаю, что готов. Очевидно, что есть три практики, за время которых можно чему-то научиться. Это стало бы вызовом, но определённо я думаю, что смог бы лучше узнать машину и стать ещё более подготовленным к следующему году», — приводит слова Шумахера RaceFans.

Теоретически Грожана может заменить и другой новичок «Хааса» Никита Мазепин. Они оба будут свободны по окончании сезона-2020 Формулы-2.

Дебют Мика Шумахера в официальной сессии Формулы-1 состоится на Гран-при Абу-Даби
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