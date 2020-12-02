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Источник: ФИА разрешила Алонсо, Кубице и Буэми участвовать в тестах молодых пилотов Ф-1

Источник: ФИА разрешила Алонсо, Кубице и Буэми участвовать в тестах молодых пилотов Ф-1
Авто / Формула-1 0

Репортёр Movistar Ноэми де Мигель сообщила в «Твиттере», что Фернандо Алонсо получил допуск ФИА на участие в молодёжных тестах в Абу-Даби. Аналогичные разрешения выданы Роберту Кубице и Себастьену Буэми. Ожидается, что «Феррари» также сделает запрос, чтобы дать возможность Карлосу Сайнсу поскорее протестировать актуальную версию болида.

Сайнс станет пилотом «Феррари» после завершения сезона-2020. В итальянской команде он займёт место четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, который уходит в «Астон Мартин».

Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо подписал контракт с «Рено» и возвращается после паузы в «Королевские гонки». Со следующего сезона испанец заменит в команде Даниэля Риккардо, уходящего в «Макларен» на место Сайнса.

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