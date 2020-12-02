Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, от чего будет зависеть его возможное участие в Гран-при Абу-Даби.



«Если к следующей неделе моя рука не восстановиться, и я не смогу делать ей всё, что нужно, то я не буду рисковать и садиться за руль. Но я стараюсь следовать рекомендациям врачей и больше отдыхать, чтобы восстановиться.



Во-первых, нужно, чтобы спала опухоль, потому что сейчас она достаточно серьёзная. В момент аварии, возможно, я повредил связки большого пальца. Вся моя левая сторона оказалась травмирована. Моя левая лодыжка была растянута, левое колено травмировано, у меня есть синяки на длевом плече, левой ягодице и левом предплечье. Левая рука не только оказалась обожжена сильнее, чем правая, но и мой большой палец на девой руке оказался вывихнут. Но я могу сжать руку в кулак. Тем не менее, пока я не мог дотронуться до мизинца. Во-первых — палец воспалён, во-вторых — мешает повязка.



Левая нога меня не беспокоит, она заживёт к следующей неделе. Единственный вопрос — левая рука. Мне с ней ещё предстоит жить много лет, так что я не хочу испортить её окончательно!», — приводит слова Грожана Autosport.