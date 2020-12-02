Феттель и Леклер обсудили стычку на старте Гран-при Бахрейна

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер прояснили ситуацию с инцидентом на старте Гран-при Бахрейна. Напомним, Феттель недоволен действиями напарника, который, по его мнению, выдавил его, не оставив места на трассе.



«Мы поговорили об этом. Со своей стороны единственное, что могу сказать, что было очень сложно, но я повёл себя не как в Штирии, где Себастьян не могу меня видеть. На этот раз я попытался создать расстояние между болидами, чтобы он меня увидел. Да, мы были близки друг к другу, но я был убеждён, что Себастьян меня видит. Можно сказать, что этого было недостаточно для болидов одной команды, но это то, что есть», — приводит слова Леклера Autosport.



«Очевидно, что была сложная ситуация. Когда три машины заходят в поворот бок о бок, иногда это работает как надо, но в большинстве случаев — нет. Мы поговорили об этом, чтобы оставить ситуацию позади, это не имеет большого значения», — добавил Себастьян Феттель.



Напомним, Феттель назвал маневр Шарля Леклера на старте гонки «безжалостным».