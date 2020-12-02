Алексей Попов прокомментировал переход Никиты Мазепина в Формулу-1

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал подписание контракта команды «Хаас» с Никитой Мазепиным.
«Многолетний контракт, это очень важно. Как ни крути, в следующем году у „Хааса“ будет такая же плохая машина. Может, чуть лучше, но там не так много жетонов развития, чтобы кардинально её улучшить. Подписывать контракт на один год, дебютировать в Ф-1 и учиться на слабой машине, а потом сядет кто-то другой — нет. Так что, хорошо, он выучится этот год, будут два дебютанта взаимодействовать, толкать друг друга наверх, чему-то учиться вместе. От них никто ничего не будет ждать, учитывая уровень машины, где даже опытные Грожан и Магнуссен ничего не могли показать, по большому счёту, в этом году.
Зато с 2022 года на новой машине они полетят, в первую очередь Никита, надеюсь, и всё будет хорошо. Посмотрим, как это будет развиваться. Хорошее известие, у него ещё две гонки в Формуле-2, но уже об этом объявлено», — сказал Алексей Попов в видео на своём YouTube-канале.
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