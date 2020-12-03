Мазепин: в 2019 году у меня разрушились отношения с командой

Будущий гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о причинах, по которым столкнулся с трудностями в сезоне-2019 Формулы-2.



«Конечно, я потерял всю возможную мотивацию и всю уверенность в себе, которую я копил за 2018 год. За тот сезон я все приобрел – за 19-й всё потерял. У меня были очень хорошие отношения с командой изначально, которые потом вместе с результатами разрушились на половине года, и мы еле-еле дотерпели до конца года и разошлись.



В «АРТ» было очень трудно выступать. Потому что у них был безусловно очень опытный гонщик, нереально талантливый гонщик во второй машине. Они – такой у них менталитет – не очень любят подстраиваться, что-то искать. То есть если у них машина едет хорошо, то «почему ты на ней так же хорошо не едешь?»



Настройки, по их философии, должны работать для обоих гонщиков. Это такая философия, и она безусловно позволяет выбрать звезд. Таких как Льюис, еще кого-то, которых посади на два колеса, он все равно проедет быстро. Мне потребовалось больше времени, это моя особенность.



Я считаю, что нет смысла смотреть назад. Главное, что у меня получилось развернуть эту ситуацию, поменять ее, и слава богу, что пока все работает», — цитирует Мазепина журналист Олег Карпов в своём телеграм-канале.