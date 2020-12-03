Одна из рекордных серий Льюиса Хэмилтона прервётся из-за его болезни

Рекорд по количеству стартов подряд в Формуле-1 зафиксируется на отметке в 265, поскольку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустит следующую гонку из-за болезни. Именно британцу принадлежит это достижение.



Ближайшим преследователем Льюиса по этому показателю из действующих пилотов является Даниэль Риккардо, на счету австралийца 186 стартов. Чтобы превзойти Льюиса, ему теперь нужно не пропускать гонки в ближайшие четыре года.



Самые продолжительные серии по числу стартов подряд в Ф-1:



1. Льюис Хэмилтон – 265 (Австралия-2007 – Бахрейн-2020)

2. Нико Росберг – 206 (Бахрейн-2006 – Абу-Даби-2016)

3. Рикардо Патрезе – 187 (Бельгия-1982 – Австралия-1993)

4. Даниэль Риккардо – 186 (Великобритания-2011 – Бахрейн-2020, серия продолжается)

5. Дженсон Баттон – 179 (Франция-2005 – Китай-2015).



Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.