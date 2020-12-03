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«Авария навсегда изменила мою жизнь». Грожан готов взять паузу в карьере

«Авария навсегда изменила мою жизнь». Грожан готов взять паузу в карьере
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, рассматривал вариант с переходом в IndyCar в следующем сезоне, однако теперь он может взять паузу в карьере. Француз рассказал, что именно для определения дальнейшей своей судьбы в автоспорте ему важно выступить на этапе Формулы-1 в Абу-Даби.

«Нужно узнать, на что я способен. Хочу ли ещё этого? Есть ли во мне страсть, боюсь ли я? Сомнения не в том, может ли эта авария повториться снова, а в том, что не хочу, чтобы мои близкие пережили всё это ещё раз.

Неделю назад годичный перерыв казался невозможным. Сегодня же я говорю себе, что мог бы заняться кайтсёрфингом, покататься на велосипеде, проводить время со своими детьми, веселиться, пить хорошее вино. Эта авария навсегда изменила мою жизнь», — приводит слова Грожана GrandPX.

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