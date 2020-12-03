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Ферстаппен сдал отрицательный тест на COVID после подозрений о заражении от Хэмилтона

Ферстаппен сдал отрицательный тест на COVID после подозрений о заражении от Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Результат теста на коронавирус у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена показал отрицательный результат. Анализ гонщику из Нидерландов сделали из-за подозрений, что он мог заразиться из-за контакта с Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает GarndPX.

Семикратный чемпион Формулы-1 после победы на Гран-при Бахрейна сдал положительный тест на COVID. На подиуме той гонки он находился вместе с Ферстаппеном, Макс занял в ней второе место. Хэмилтон после подтверждения диагноза самоизолировался на 10 дней и пропустит Гран-при Сахира. Его в команде «Мерседес» заменит пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

Напомним, в этом сезоне Льюис уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения британца предложили наградить рыцарским званием.

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