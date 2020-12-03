Источник сообщил, что «Астон Мартин» предложил Эдриану Ньюи очень дорогой контракт

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл прежде, чем его команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской в следующем году, нацелен подписать контракт с конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. Об этом пишет Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что за последние годы у Ньюи было несколько предложений от разных команд, в том числе от «Феррари». Британец всегда отклонял их. Но, как утверждает итальянское издание, в этот раз Стролл предложил Ньюи очень высокооплачиваемый контракт на подпись, и предложение уже находится «на столе» у Эдриана.
Стролл стремится создать команду, способную бороться за титул в ближайшем будущем. Именно для этого он пригласил в «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, с которым у Ньюи очень хорошие отношения. Считается, что этот факт также поможет убедить конструктора покинуть «Ред Булл».
- 3 декабря 2020
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
21:54
-
20:49
-
20:37
-
18:58
-
17:53
-
17:35
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
13:33
-
13:21
-
12:53
-
12:38
-
12:19
-
11:33
-
11:18
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:46
-
10:28
-
10:14