Источник сообщил, что «Астон Мартин» предложил Эдриану Ньюи очень дорогой контракт

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл прежде, чем его команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской в следующем году, нацелен подписать контракт с конструктором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что за последние годы у Ньюи было несколько предложений от разных команд, в том числе от «Феррари». Британец всегда отклонял их. Но, как утверждает итальянское издание, в этот раз Стролл предложил Ньюи очень высокооплачиваемый контракт на подпись, и предложение уже находится «на столе» у Эдриана.



Стролл стремится создать команду, способную бороться за титул в ближайшем будущем. Именно для этого он пригласил в «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, с которым у Ньюи очень хорошие отношения. Считается, что этот факт также поможет убедить конструктора покинуть «Ред Булл».