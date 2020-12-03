Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан – об аварии: было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно

Грожан – об аварии: было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что он чувствовал в тот момент, когда попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна, а его болид оказался объят пламенем.

«Всё вокруг стало оранжевым. Это было так странно. Но я понял, что нахожусь в пожаре, когда загорелась отрывная плёнка на забрале шлема. Попытался выбраться, но не смог. Затем сказал себе, что не могу так закончить. Попробовал ещё раз, но всё равно застрял и снова сел.

Странный момент, когда видишь смерть так близко, как в моём случае. Мне было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно. Я перенёс перегрузку в 53G, так что, очевидно, был немного ошеломлён. Но потом я начал вырываться как сумасшедший, потому что моя левая нога застряла под педалью.

Когда выбрался из кокпита, сказал себе, что ещё не перебрался на другую сторону. Положил руки на огонь, и перчатки стали совсем чёрными. Я почувствовал боль. Знал, что обжигаю свои руки, но это было решение, нужное, чтобы выжить», — цитирует Грожана GrandPX.

Ромен добавил, что его «трясло от боли», когда он добрался до медицинского центра, где президент ФИА Жан Тодт попросил номер телефона, по которому можно позвонить жене пилота.

«Авария навсегда изменила мою жизнь». Грожан готов взять паузу в карьере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020