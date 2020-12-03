Грожан – об аварии: было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что он чувствовал в тот момент, когда попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна, а его болид оказался объят пламенем.



«Всё вокруг стало оранжевым. Это было так странно. Но я понял, что нахожусь в пожаре, когда загорелась отрывная плёнка на забрале шлема. Попытался выбраться, но не смог. Затем сказал себе, что не могу так закончить. Попробовал ещё раз, но всё равно застрял и снова сел.

Странный момент, когда видишь смерть так близко, как в моём случае. Мне было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно. Я перенёс перегрузку в 53G, так что, очевидно, был немного ошеломлён. Но потом я начал вырываться как сумасшедший, потому что моя левая нога застряла под педалью.

Когда выбрался из кокпита, сказал себе, что ещё не перебрался на другую сторону. Положил руки на огонь, и перчатки стали совсем чёрными. Я почувствовал боль. Знал, что обжигаю свои руки, но это было решение, нужное, чтобы выжить», — цитирует Грожана GrandPX.

Ромен добавил, что его «трясло от боли», когда он добрался до медицинского центра, где президент ФИА Жан Тодт попросил номер телефона, по которому можно позвонить жене пилота.