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Штайнер рассказал, что Мика Шумахера выбрала «Феррари», а не «Хаас»

Штайнер рассказал, что Мика Шумахера выбрала «Феррари», а не «Хаас»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что кандидатуру Мика Шумахера на место в команде Ф-1 определила «Феррари», а не менеджмент американского коллектива.

«Я хотел гонщика Формулы-2, но не более низкого класса, потому что этот риск слишком велик. Благодаря нашему сотрудничеству с «Феррари» я поговорил с Маттиа Бинотто и спросил, можем ли мы взять кого-нибудь из их молодёжи. Но имена не обсуждались.

«Феррари» решила, что будет повышать из юниоров Мика, и, конечно, это меня удовлетворило. Иметь Шумахера в своей команде — это, конечно, огромная честь и вызывает большой интерес во всём мире. Нужно уметь справляться с этим, потому что это также может обернуться против вас», — приводит слова Штайнера Speedweek.

Напомним, «Хаас» подписал с Миком многолетний контракт. В американской команде он станет напарником россиянина Никиты Мазепина.

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