Штайнер рассказал, что Мика Шумахера выбрала «Феррари», а не «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что кандидатуру Мика Шумахера на место в команде Ф-1 определила «Феррари», а не менеджмент американского коллектива.
«Я хотел гонщика Формулы-2, но не более низкого класса, потому что этот риск слишком велик. Благодаря нашему сотрудничеству с «Феррари» я поговорил с Маттиа Бинотто и спросил, можем ли мы взять кого-нибудь из их молодёжи. Но имена не обсуждались.
«Феррари» решила, что будет повышать из юниоров Мика, и, конечно, это меня удовлетворило. Иметь Шумахера в своей команде — это, конечно, огромная честь и вызывает большой интерес во всём мире. Нужно уметь справляться с этим, потому что это также может обернуться против вас», — приводит слова Штайнера Speedweek.
Напомним, «Хаас» подписал с Миком многолетний контракт. В американской команде он станет напарником россиянина Никиты Мазепина.
- 3 декабря 2020
-
14:02
-
13:29
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
21:54
-
20:49
-
20:37
-
18:58
-
17:53
-
17:35
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
13:33
-
13:21
-
12:53
-
12:38
-
12:19
-
11:33
-
11:18
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:46