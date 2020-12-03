Штайнер рассказал, что Мика Шумахера выбрала «Феррари», а не «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что кандидатуру Мика Шумахера на место в команде Ф-1 определила «Феррари», а не менеджмент американского коллектива.



«Я хотел гонщика Формулы-2, но не более низкого класса, потому что этот риск слишком велик. Благодаря нашему сотрудничеству с «Феррари» я поговорил с Маттиа Бинотто и спросил, можем ли мы взять кого-нибудь из их молодёжи. Но имена не обсуждались.

«Феррари» решила, что будет повышать из юниоров Мика, и, конечно, это меня удовлетворило. Иметь Шумахера в своей команде — это, конечно, огромная честь и вызывает большой интерес во всём мире. Нужно уметь справляться с этим, потому что это также может обернуться против вас», — приводит слова Штайнера Speedweek.



Напомним, «Хаас» подписал с Миком многолетний контракт. В американской команде он станет напарником россиянина Никиты Мазепина.