Ди Реста: можно ожидать, что Расселл будет на первом ряду в квалификации Гран-при Сахира

Экс-пилот Формулы-1 Пол ди Реста оценил шансы Джорджа Расселла, который будет заменять заболевшего Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», на удачное выступление на Гран-при Сахира.
«Джордж проделал отличную работу в квалификациях, в этом аспекте всё было просто прекрасно. Чего мы не видели, так это того, как он справляется с лидерством и давлением, которые его ждут в «Мерседесе». Но в его распоряжении будет лучшая машина на решётке.
Думаю, Расселл будет очень профессионален. Он в подходящем возрасте, вокруг него много людей, оказывающих поддержку, особенно на самом верху. Прекрасное положение, чтобы произвести впечатление.
Если взглянуть на то, чего достиг Нико Хюлькенберг, когда он выступал в этом сезоне, можно ожидать, что Расселл будет на первом ряду в квалификации. Нико же мог оказаться на поуле. Нужно справиться с ожиданиями, когда садишься в машину семикратного чемпиона мира. Это серьёзная задача», – приводит слова ди Ресты Sky Sports.
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