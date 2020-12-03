Магнуссен подписал контракт с Chip Ganassi Racing в серии IMSA

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который покинет команду в конце сезона, продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship, сообщает пресс-служба команды Chip Ganassi Racing. Он будет пилотировать спортпрототип Cadillac DPi-V.R
Напарником Магнуссена станет нидерландский гонщик Ренгер ван дер Занде.
«Если вы участвуете в профессиональных гонках в любой точке мира, вы знаете имя Чипа Ганасси и то, что оно представляет в автоспорте. Чип построил одну из лучших гоночных организаций на трассе и вне её, и если оглянуться назад в историю, то можно увидеть колоссальные успехи, особенно в том, что касается гонок на спорткарах. Для меня это прекрасная возможность. Не могу дождаться момента, чтобы начать работу, познакомиться с командой и начать подготовку к сезону-2021», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.
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