Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Магнуссен подписал контракт с Chip Ganassi Racing в серии IMSA

Магнуссен подписал контракт с Chip Ganassi Racing в серии IMSA
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который покинет команду в конце сезона, продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship, сообщает пресс-служба команды Chip Ganassi Racing. Он будет пилотировать спортпрототип Cadillac DPi-V.R

Напарником Магнуссена станет нидерландский гонщик Ренгер ван дер Занде.

«Если вы участвуете в профессиональных гонках в любой точке мира, вы знаете имя Чипа Ганасси и то, что оно представляет в автоспорте. Чип построил одну из лучших гоночных организаций на трассе и вне её, и если оглянуться назад в историю, то можно увидеть колоссальные успехи, особенно в том, что касается гонок на спорткарах. Для меня это прекрасная возможность. Не могу дождаться момента, чтобы начать работу, познакомиться с командой и начать подготовку к сезону-2021», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020