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Грожан посетил паддок Гран-при Сахира

Грожан посетил паддок Гран-при Сахира
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан посетил паддок Гран-при Сахира. Видеозапись с прибытием Грожана на автодром появилась в «инстаграме» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.

Ранее Грожан рассказал, что он чувствовал в тот момент, когда попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна.

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