Грожан посетил паддок Гран-при Сахира
Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан посетил паддок Гран-при Сахира. Видеозапись с прибытием Грожана на автодром появилась в «инстаграме» Формулы-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.
Ранее Грожан рассказал, что он чувствовал в тот момент, когда попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна.
Грожан – об аварии: было интересно, какая часть тела загорится первой и будет ли больно
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