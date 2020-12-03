Леклер — об аварии Грожана: я сразу подумал о худшем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями, которые он испытал в момент страшной аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.
«Я увидел аварию в зеркалах и сразу понял, что она очень серьёзная. Я сразу подумал о худшем. Минуты до момента, когда я узнал, что Грожан выбрался из машины, казались часами.
Я должен сказать честно, у меня не было особой надежды, когда я увидел всё в зеркалах, я очень волновался по радио. К сожалению, новостей не было, пока я не вернулся в боксы и не вышел из машины, чтобы наконец узнать, что он выбрался, чему я не мог поверить, особенно учитывая то, что я видел огонь из девятого поворота.
Я просто погрузился в свои мысли, как всегда, и попытался сосредоточиться на себе перед рестартом. Перед гонкой нужно помнить о многих вещах — стратегии, том, как ты планируешь атаковать на первых кругах и прочем. Я просто сосредоточился на этом, чтобы достичь лучшего результата, стараясь не думать о катастрофе. В основном это благодаря тому, что я знал, что Ромен в порядке и он самостоятельно дошёл до машины скорой помощи. После этого я сосредоточился на своей гонке и старался не думать об аварии», — приводит слова Шарля Леклера BBC.
- 3 декабря 2020
-
20:43
-
19:43
-
18:35
-
17:41
-
16:32
-
15:45
-
15:25
-
14:02
-
13:29
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
21:54
-
20:49
-
20:37
-
18:58
-
17:53
-
17:35
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
13:33
-
13:21
-
12:53
-
12:38
-
12:19
-
11:33