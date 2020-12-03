Леклер — об аварии Грожана: я сразу подумал о худшем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями, которые он испытал в момент страшной аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.



«Я увидел аварию в зеркалах и сразу понял, что она очень серьёзная. Я сразу подумал о худшем. Минуты до момента, когда я узнал, что Грожан выбрался из машины, казались часами.



Я должен сказать честно, у меня не было особой надежды, когда я увидел всё в зеркалах, я очень волновался по радио. К сожалению, новостей не было, пока я не вернулся в боксы и не вышел из машины, чтобы наконец узнать, что он выбрался, чему я не мог поверить, особенно учитывая то, что я видел огонь из девятого поворота.



Я просто погрузился в свои мысли, как всегда, и попытался сосредоточиться на себе перед рестартом. Перед гонкой нужно помнить о многих вещах — стратегии, том, как ты планируешь атаковать на первых кругах и прочем. Я просто сосредоточился на этом, чтобы достичь лучшего результата, стараясь не думать о катастрофе. В основном это благодаря тому, что я знал, что Ромен в порядке и он самостоятельно дошёл до машины скорой помощи. После этого я сосредоточился на своей гонке и старался не думать об аварии», — приводит слова Шарля Леклера BBC.