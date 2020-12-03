Квят рассказал, что чувствовал сразу после ужасной аварии Грожана

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что авария гонщика «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна произвела на него гнетущее впечатление. Напомним, после контакта с машиной Даниила болид Грожана улетел в отбойник и взорвался. К счастью, спортсмен отделался лёгкими травмами.
«Он совершил контакт, и у меня почти не было шансов избежать этого. Подумал, что на первом круге такое случается. Сначала разозлился. Но потом почти сразу увидел в зеркалах огонь и взрыв. Были очень странные чувства и эмоции. Никогда не видел ничего подобного. Такое можно было увидеть лишь в кино. Честно говоря, был немного шокирован.
Волновался за Грожана. Но потом мне сказали, что он в порядке. Как бы то ни было, эта картина останется со мной. Честно говоря, вернуться в болид было нелегко. Но это моя работа, так что я снова поехал», — приводит слова Квята RaceFans.
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