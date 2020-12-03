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«Это больно». Вандорн разочарован, что «Мерседес» не дал ему шанса заменить Хэмилтона

«Это больно». Вандорн разочарован, что «Мерседес» не дал ему шанса заменить Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Бельгийский пилот Стоффель Вандорн испытывает разочарование из-за того, что команда «Мерседес» не предоставила ему возможности заменить на Гран-при Сахира Льюиса Хэмилтона, который заразился COVID-19. Напомним, место Льюиса займёт Джордж Расселл.

«Прежде всего хочу пожелать скорейшего выздоровления Льюису Хэмилтону. Надеюсь, он вернётся в болид как можно быстрее. Никто не сможет его по-настоящему заменить. Конечно, разочарован тем, что мне не дали шанса сесть за руль «Мерседеса». Ведь на протяжении года я путешествовал с командой, посвящал работе много времени и занимался программой. Это больно.

С другой стороны, уважаю выбор, сделанный в пользу Рассела. Он один из лучших пилотов и полностью заслуживает такой возможности.

Как бы то ни было, могу вас заверить, что буду и дальше выкладываться на сто процентов. Спасибо всем за слова поддержки», — написал Вандорн на своей странице в «Инстаграме».


Соответствующий пост доступен на странице Стоффеля в социальной сети.

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