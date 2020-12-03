Сайнс хочет выступить за «Феррари» на молодёжных тестах, но не вместо Шварцмана

Будущий гонщик «Феррари» Карлос Сайнс выразил надежду, что ФИА позволит ему принять участие в постсезонных тестах молодых пилотов после того, как федерация разрешила «Рено» посадить за руль Фернандо Алонсо. На данный момент разрешение ФИА касается лишь тех пилотов, которые не принимали участия в сезоне-2020. При этом, если «Феррари» получит право посадить Сайнса, вероятно, что участвовать в тестах лишится возможности пилот симулятора «Скудерии» Антонио Фуоко, а не участник академии «Феррари» Роберт Шварцман.



«Хочу провести тесты за „Феррари“. Думаю, это не секрет, особенно теперь, когда ФИА немного приоткрыла дверь на тесты тем, кто не является новичком или молодым гонщиком. Не вижу, почему ФИА не могла бы пойти навстречу и другим гонщикам.



Лично я не займу место кого-то из молодых пилотов. Думаю, Каллум, Мик и Роберт примут участие в тестах. Если сяду за руль „Феррари“, то речь не идёт о том, что я не позволю провести тесты кому-то из них. Думаю, „Феррари“ — одна из тех команд, которые сейчас больше всего продвигают молодых гонщиков. Не вижу, почему я не могу получить шанса принять участие в тестах», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.



Испанец добавил, что контракт с «Маклареном» не помешает ему принять участие в тестах.