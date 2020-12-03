Грожан встретился с людьми, которые спасали его после ужасной аварии в Бахрейне

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан, впервые вернувшийся в паддок Формулы-1 после своей аварии на Гран-при Бахрейна, встретился с людьми, которые участвовали в его спасении. На пит-лейне Международного автодрома Бахрейна Грожан пообщался с пожарными, маршалами, врачами, официальными лицами ФИА и всеми другими людьми, которые либо помогали Ромену выбраться из огня после аварии на первом круге гонки, либо впоследствии оказывали гонщику первую помощь.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Грожан пропустит предстоящий Гран-при Сахира, который пройдёт на укороченной версии трассы в Бахрейне, но надеется вернуться за руль на заключительном этапе сезона-2020 — Гран-при Абу-Даби.